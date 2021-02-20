Худрук МХТ имени Чехова объяснил, почему Мягков в последние годы не играл в театре

Москва, 20 февраля. Художественный руководитель МХТ имени Чехова, режиссер и педагог Сергей Женовач объяснил, почему актер Андрей Мягков не выходил на сцену театра в последние годы жизни.

Женовач выступил на церемонии прощания с артистом, которая проходит в МХТ. Говоря о смерти актера, режиссер подчеркнул, что великое поколение постепенно уходит.

«Он хотел вернуться в труппу. Здоровье не позволило. Но в коллективе он всегда был», — сказал худрук театра.

Актер и режиссер Евгений Герасимов тоже произнес речь на траурном мероприятии. Он рассказал, что много лет дружил с Мягковым. По словам Герасимова, многие говорили, что с актером было сложно работать, но на самом деле он просто был требователен к режиссерам.

«Каждый год мы смотрим новогоднюю сказку — «Иронию судьбы». Вроде пытаются сделать что-то подобное, но такого артиста больше нет», — заключил Герасимов.

Андрея Мягкова не стало 18 февраля 2021 года. По предварительной версии, актер скончался от острой сердечной недостаточности. При жизни артист боролся с целым букетом болезней.