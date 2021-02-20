Авангард Леонтьев рассказал о вкладе Андрея Мягкова в развитие «Современника»

Москва, 20 февраля. Артист Авангард Леонтьев рассказал о таланте покойного Андрея Мягкова и его вкладе в развитие театра «Современник», передает корреспондент ФАН с церемонии прощания с актером.

По словам Леонтьева, Мягков пришел в «Современник» в 1965 году и проработал там 12 лет. При этом артисту кажется, что звезда «Служебного романа» связан с театром навсегда.

«В театр приглашена была группа студии МХАТ, в их числе был Мягков. Андрей учился на курсе, которым руководил Василий Петрович Марков — один из самых авторитетных педагогов. В том числе учился Мягков у сестры Станиславского Зинаиды Сергеевны», — вспомнил Авангард Леонтьев.

Артист отметил, что Мягков имел природное дарование и очень чутко ощущал школу и идеи художественного театра. Ушедший из жизни актер и его работы являлись олицетворением системы Станиславского и театра, подчеркнул Леонтьев.

«Что такое система Станиславского? Что такое художественный театр? Андрей Мягков. Посмотрите на него и его работы. Андрей играл лучше всех, лучше других. Ему никогда не высказывали недовольства. Он никогда не давал совета — деликатность не позволяла. Он не хотел никого учить и не считал себя вправе. Он никогда ничего не утаивал, говорил критику и какие-то неприятные вещи, говорил руководству — и [Олегу] Ефремову и [Олегу] Табакову, кому угодно. И к его мнению все прислушивались», — сказал артист на церемонии прощания.

В заключении Леонтьев сравнил Мягкова с Олегом Ефремовым. По мнению актера, обе эти персоны были «строителями» театра.

Андрей Мягков скончался 18 февраля 2021 года. При жизни актер страдал от целого «букета» болезней. 20 февраля в Москве проходит церемония прощания с артистом. ФАН ведет прямую трансляцию траурного мероприятия.