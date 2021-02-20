Ряд эстонских СМИ может находиться под давлением Британии

Таллин, 20 февраля. Такой вывод можно сделать из документов, которые опубликовала хакерская группа Anonymous.

Предположительно, опубликованные документы принадлежат внешнеполитическому ведомству Соединенного Королевства. Согласно имеющимся данным, британские дипломаты считают информационные агентства «Медуза», ETV, латвийский LTV, литовский LRT, Re:Baltica потенциальными партнерами в долгосрочной перспективе. Кроме того, в документах упоминается про возможность финансирования вышеперечисленных СМИ.

Ранее глава издания Sputnik Эстония обвинила Таллин в цензуре. По ее словам, руководство балтийского государства оказывает беспрецедентное давление на журналистов. Такие действия государственных структур можно назвать цензурой, подытожила она.