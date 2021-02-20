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Стала известна стоимость гроба Андрея Мягкова

Москва, 20 февраля. Народного артиста РСФСР Андрея Мягкова похоронят сегодня на Троекуровском кладбище. Сотрудники ритуального агентства назвали стоимость гроба звезды фильма «Служебный роман».

В МХТ имени Чехова ныне покойный артист выступал с 1977 года. В последний раз Мягков вышел на сцену театра в 2008 году, он сыграл Элвуда в спектакле «Белый кролик» Евгения Каменьковича. Сегодня в зале вместо зрителей собрались родные, коллеги и друзья народного артиста. Тело Мягкова покоится в открытом гробу с возложенными к нему цветами.

Домовину для артиста изготовили из нескольких ценных пород деревьев — дуба, вишни, ясеня и граба. Внутри гроб обит бархатом, крепом и жаккардовой тканью. Сотрудники ритуального агентства сообщили порталу «Дни.ру», что работы по изготовлению домовины стоили около 300 тысяч рублей.

Недавно ФАН сообщил, что близкие и друзья семьи Мягкова обеспокоены эмоциональным состоянием супруги актера Анастасии Вознесенской, с которой он прожил в браке 56 лет. Вдова не выходит из дома после случившегося.

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