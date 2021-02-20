Созданный ЦБ механизм помог выявить махинации с деньгами на борьбу с COVID-19

Москва, 20 февраля. Российские банки при поддержке ЦБ информируют власти о подозрительных операциях со средствами, которые выделяются на борьбу с COVID-19. О программе сообщили в Росфинмониторинге.

Инициатива финансового регулятора направлена на борьбу с финансовыми махинациями. Особое внимание уделяется траншам бюджетных средств, которые распределяются в регионах. Направленные субъектам деньги могут быть использованы не по назначению — для эффективного мониторинга ситуации ЦБ начал привлекать банки. Они сообщают о подозрительных транзакциях при помощи специальных кодов.

Меры уже дали свои плоды, подтвердил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в беседе с президентом России Владимиром Путиным. При содействии финансовых властей был задержан министр здравоохранения Иркутской области, подозреваемый в хищении 30 млн рублей. Также Генпрокуратура РФ изучает случаи подозрительных трат в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 17 февраля одобрил новые меры поддержки здравоохранения. В том числе, были выделены дополнительные средства на модернизацию больниц в регионах.