Вакцина «Спутник V» получила регистрационное удостоверение в Гане

Москва, 20 февраля. Российская вакцина «Спутник V» официально зарегистрирована в Гане. Об этом в субботу рассказали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Список стран, в которых отечественная разработка прошла регистрацию, пополнился еще одним государством. До этого момента вакцину зарегистрировали уже в 30 странах. Как отметили в РФПИ, теперь российский препарат «Спутник V» доступен для граждан Ганы.

Вакцина от коронавируса «КовиВак» получила регистрационное удостоверение. Как сообщалось ранее, разработкой, исследованием и испытанием препарата занимался Научный центр им. Чумакова.

Последнюю информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Данные на сайте проекта обновляются каждые 24 часа.