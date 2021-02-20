Угроза голода может нависнуть над человечеством из-за дефицита фосфора

Лондон, 20 февраля. Дефицит фосфора может возникнуть в мире в ближайшем будущем. К такому выводу пришли специалисты из Великобритании и Дании.

Нехватка фосфора может быть вызвана нерациональным использованием минеральных удобрений, считает международная группа экспертов. Такие действия со стороны человека можно отнести к причинам, по которым эти ресурсы вымываются в океаны.

Предполагается, что к 2050 году спрос на фосфор может удвоиться, так как за последние 50 лет количество используемых фосфорных удобрений выросло в 50 раз, уверены ученые. Как считают специалисты, в нынешних объемах его потребления этот ресурс может полностью пропасть уже через 80 лет. Без фосфора невозможно будет благополучно вести сельскохозяйственную деятельность, что грозит человечеству голодом.

Коронавирус адаптировался к организму и надолго останется с человечеством. Об этом ранее заявила глава Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) Андреа Аммон.