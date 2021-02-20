Рогозин назвал число планируемых запусков ракет семейства «Ангара» в 2021 году

Москва, 20 февраля. Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным пуск семейства ракет «Ангара».

В 2021 году запланировано три подобных запуска, пояснил гендиректор. С 2023 года госкорпорация рассчитывает наладить производство ракет на омском предприятии «Полет», отметил Рогозин.

«В этом году мы планируем один пуск тяжелой «Ангары» и два пуска легкой «Ангары». Дальше наращиваем», — заявил глава Роскосмоса.

Ранее производитель «Ангары» рассказал о появлении первых коммерческих заказов. Подробности предполагаемой сделки пока не раскрываются.