Обновлена статистика суточного прироста пациентов с COVID-19 в России

Москва, 20 февраля. Количество россиян с подтвержденными тестами на коронавирус за последние сутки увеличилось на 12 953. Свежие данные предоставил оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в 85 регионах страны. 10,2% от общего количества людей с подтвержденными тестами на COVID-19 за последние сутки не имели клинических проявлений болезни.

За аналогичный период Оперштаб РФ зафиксировал 480 летальных исходов среди людей, у которых ранее подтвердилось заболевание коронавирусной инфекцией. За последние сутки стало известно о 17 484 выздоровевших, ранее проходивших лечение от COVID-19.