ВСУ выпустили за утро более 20 мин на Горловском направлении

Донецк, 20 февраля. Украинские силовики начали утро 20 февраля с обстрелов окрестностей Горловки, сообщает мэр города Иван Приходько.

Согласно информации, предоставленной Приходько в комментарии «Русской Весне», примерно с 4:30 утра ВСУ начали вести огонь по району поселка 6/7 и поселка шахты Глубокая. При обстреле украинская армия применяла минометы калибром 120 мм и 82 мм. Мэр Горловки сообщает, что жители указанных населенных пунктов насчитали более ста прилетов снарядов. О пострадавших информации не поступало, однако связи с населенным пунктом в настоящий момент нет.

«Возобновился обстрел позиций из тяжелого вооружения в районе шахты Гагарина», — сказал Приходько.

Представительство ДНР в СЦКК уточняет, что огонь велся со стороны Дзержинска (шахта «Южная») в сторону поселка шахты им. Гагарина. В этом направлении ВСУ выпустили 20 мин. Еще шесть залпов было зафиксировано в 6:25 утра.

Ранее известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин оценил шансы ВСУ на успешное наступление в Донбассе. По его словам, «легкой прогулки» для украинских силовиков не будет.