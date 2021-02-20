Жители Кировской области смогут рассчитывать на продление сельской ипотеки в 2021 году

Киров, 20 февраля. Российские власти планирует выдать 30 тысяч кредитов по программе льготной сельской ипотеки и направить на эти цели около одного миллиарда рублей в текущем году.

В Кировской области за 2020 год сельской ипотекой воспользовались около 400 жителей. Общая сумма ссуды составила 0,5 млрд рублей. С 1 января прошлого года была запущена программа льготного ипотечного кредитования селян, которые могут получить заем на строительство или покупку жилья по ставке 0,1–3% годовых.

Первые кредиты начали выдавать в марте прошлого года. За год в России было оформлено 45 тысяч кредитов, что составляет около 86 млрд рублей, передает kirov-portal.ru. Жители сельских районов смогли приобрести около двух миллионов квадратных метров недвижимости. Лидерами по оформлению ипотеки на покупку жилья стали Ленинградская и Новосибирская области, а также республики Удмуртия, Татарстан и Башкортостан.

В Кировской области за прошлый год одобренные в рамках этой программы финучреждения выдали 372 ипотечных кредита. Льготная процентная ставка предоставляется за счет государственных субсидий. Срок выплаты ссуды в размере до трех миллионов рублей может составлять до 25 лет, первоначальный взнос — не менее 10%, а ставка — не более 3% годовых, резюмировал зампред облправительства, министр сельского хозяйства и продовольствия региона Алексей Котлячков.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что льготную ипотеку под 3% годовых на покупку жилья в сельской местности чаще всего оформляют россияне в возрасте до 35 лет. В основном это супружеские пары.