Азербайджан приближается к реинтеграции Карабаха, в Ереване готовятся к митингам

На фоне стабильной оперативной обстановки в зоне конфликта все большую роль начинает играть развитие ситуации в Армении. В Ереване оппозиционные силы, которые приближаются к проигрышу, собирают ресурсы для новой волны митингов.

На первые роли постепенно начинает выходить «карабахский клан» в лице бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. При этом Азербайджан продолжает реализовывать стратегию по реинтеграции Карабаха, а также заручается поддержкой региональных союзников.

Обстановка в Нагорном Карабахе

Единственным значимым происшествием в зоне конфликта на прошедшей неделе стали беспорядочные выстрелы азербайджанских военных 13 февраля в районе села Агарак Сюникской области.

Происшествие было зафиксировано российскими пограничниками, после чего в селе добавился еще один пост, на котором установлено круглосуточное дежурство.

Кроме того, на азербайджанской территории произошел очередной подрыв на мине, когда местные жители без сопровождения военных и специального разрешения намеревались попасть в село Талыш. Один из них погиб.

Миротворцы стараются сохранять баланс и способствовать налаживанию мирной жизни не только на территориях, оставшихся за армянами, но и перешедших Азербайджану.

Так, Центр гуманитарного реагирования доставил в Кельбаджарский район генераторные станции, электрооборудование, железобетонные конструкции и строительные материалы, предназначенные для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения социальных объектов и жилых домов.

В свою очередь, на армянской территории специалисты Международного противоминного центра Минобороны России завершили работы по разминированию территории в районе города Мартуни.

Тайные переговоры вокруг Карабаха

Бывший посол Армении в Ватикане и зять Сержа Саргсяна Микаэл Минасян продолжает публиковать сведения из закулисной жизни Армении. Большинство инсайдов носит спорный характер и не всегда подтверждается, однако эти данные неизменно оказывают существенное влияние на развитие информационной повестки.

Зять саргсяна, блогер и экс-посол Мишик Минасян, не устаёт радовать инсайдами. pic.twitter.com/QMoBj4NCgk — Лада (@ladosha19) February 19, 2021

Согласно новой публикации, в ближайшей перспективе планируется «тайная встреча» директора СНБ Армении Армена Абазяна, президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, командующего миротворцами РФ Рустама Мурадова и председателя Службы государственной безопасности Азербайджана Али Нагиева в селе Суговушан (Мадагис).

По словам Минасяна, договоренность о встрече была достигнута во время визита Абазяна в Москву, при этом темой обсуждения должны стать инфраструктурные проекты, которые приведут к интеграции Нагорного Карабаха в сеть Азербайджана.

В целом информация вполне может оказаться правдивой, так как отвечает логике происходящих процессов — все участники переговоров заинтересованы в скорейшем разблокировании транспортных маршрутов в регионе, а правительство Никола Пашиняна не раз демонстрировало готовность отдать территорию Нагорного Карабаха Азербайджану.

«Карабахский клан» возвращается на политическую арену Армении

Факт того, что представители бывшей власти Армении (в основном выходцы из «карабахской элиты») резко активизировались с прицелом на реванш, подтверждается и богатым на признания интервью экс-президента Сержа Саргсяна. Как и все в армянской политике, оно вышло противоречивым.

В целом слова третьего главы республики можно свести в несколько смысловых блоков:

— О переговорах по Карабаху. Оказывается, правительство Саргсяна было готово к уступкам и поиску компромиссов по передаче территории, а в 2011 году чуть не подписало договор по «казанской формуле». Она предусматривала передачу пяти районов Азербайджану, но соглашение было сорвано по вине Баку.

При этом Саргсян утверждает: «красной линией» для Еревана было то, что Арцах никогда не должен оказаться в составе Азербайджана. Более того, вопрос Карабаха якобы был единственной причиной, которая побудила бывшего президента и дальше оставаться у власти и изменить под себя конституцию страны.

— О ходе «бархатной революции». По словам Саргсяна, в 2018 году он бы не смог остаться у власти без жертв. Руководство страной планировалось передать Карену Карапетяну, а текст заявления премьера об отставке, где были произнесены слова «Никол Пашинян был прав, я ошибся», редактировался три раза. Также Саргсян опроверг утверждения, что фигура Пашиняна является его политическим проектом.

Серж Саргсян был готов уступить Карапетяну лидерство в РПА

Обвинения в том, что третий президент Армении Серж Саргсян передал власть Николу Пашиняну, не имеют под собой никакой почвы и выходят за рамки морали. Об этом заявил Sputnik…

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— Об особенностях «апрельской войны» 2016 года. Политик утверждает, что Ереван не давал обещания Азербайджану отдать семь районов в ходе «апрельской войны» в обмен на мир. Наоборот, перемирие якобы запросили в Баку из-за того, что азербайджанские войска понесли большие потери после контрудара армянских сил.

— О планах по модернизации ВС Армении. По словам экс-президента, в планы по реформированию армии после «апрельской войны» входила закупка на сумму 1,3 млрд долларов именно тех образцов вооружения и военной техники, нехватка которых наиболее остро ощущалась в войсках в 2020 году. Всего, утверждает Саргсян, Армения до 2024 года планировала закупить около 2,5 тысячи беспилотников в разведывательном и ударном оснащении, что не было реализовано командой Пашиняна.

2,5 тысячи БПЛА и не только: Саргсян рассказал, как Пашинян сорвал планы перевооружения

Действующее руководство Армении после своего прихода к власти полностью изменило план перевооружения армии, разработанный предшественниками и…

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— О причинах поражения. Говоря о роли Турции в конфликте, политик подчеркнул, что Анкара всегда поддерживала Азербайджан, но в этот раз приняла участие в войне из-за того, что нынешние власти Армении испортили отношения с Россией. Кроме того, правительство Армении не задействовало и половины потенциала национальных вооруженных сил для помощи армии обороны Нагорного Карабаха.

В целом, выход на политическую арену Сержа Саргсяна вполне может быть информационным тараном и должен выгодно оттенить Роберта Кочаряна, укрепив его образ как наиболее вменяемого армянского политика прямо сейчас.

Таким образом, «карабахский клан» готовится к весенней политической кампании, которая должна зафиксировать провал «Движения спасения отечества» Вазгена Манукяна и консолидировать усилия всех остальных армянских оппозиционеров — показать, что только с карабахцами они могут вернуться к власти.

Последний шанс армянской оппозиции

Тем временем «Движение по спасению Отечества» и другие представители армянской оппозиции готовятся к попытке запуска по-настоящему массовой протестной деятельности в стране.

С этой целью 15 февраля состоялась совместная встреча шести лидеров оппозиционных партий и движений: экс-президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, миллиардера Гагика Царукяна, экс-главы Службы национальной безопасности Артура Ванецяна, лидера АРФ «Дашнакцутюн» Ишхана Сагателяна и кандидата в премьеры от оппозиции Вазгена Манукяна.

По итогам все участники договорились приложить максимум усилий и финансовых средств, чтобы собрать внушительное количество протестующих на митинге в Ереване 20 февраля.

В настоящее время,уже 4 час, проходит встреча в формате шести лидеров, в которой участвуют Серж Саргсян, Роберт Кочарян, Артур Ванецян, Ишхан Сагательян, Гагик Царукян, Вазген Манукян.



@Tzhvzhik pic.twitter.com/GZL6vhTTiS — Ruzanna_A (@avaruza) February 2, 2021

Провал данного мероприятия окончательно подтвердит отсутствие у населения Армении запроса на протест и обеспечит относительно спокойную дорогу Пашиняну и его команде до следующих парламентских выборов в 2023 году.

Алиев снова посетил Карабах

В ходе очередной поездки по захваченным территориям президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил в Физулинском районе фундамент железной дороги. По планам ветка пройдет от Горадиза вдоль Аракса и иранской границы до поселка Агбенд — последнего населенного пункта Зангеланского (Ковсаканского) района. Далее начинается Сюникская область Республики Армения. Дальнейшее развитие сети будет зависеть уже от Еревана — этот вопрос прорабатывается на встречах парламентских подгрупп трех стран.

Также президент Азербайджана посетил ряд населенных пунктов Лачинского района, где сделал несколько заявлений о том, что армянское правительство до войны никак не соглашалось на возвращение Лачинского и Кельбаджарского районов. Такой подход поддерживался «зарубежными покровителями» Еревана, а Нагорный Карабах должен был получить независимость в долгосрочной перспективе.

Отметил Алиев и наличие внутри Армении стремящихся к реваншу сил, которые «пытаются угрожать Азербайджану новыми провокациями и новой войной». Очевидно, это был намек в адрес команды Кочаряна-Саргсяна.

Дипломатический фронт

Часть процессов вокруг Нагорного Карабаха оказалась скрыта за кулисами дипломатических переговоров на прошедшей неделе.

Сначала сопредседатели Минской группы ОБСЕ провели отдельные онлайн-встречи с главами МИД Азербайджана и Армении.

Затем, 17 февраля, Москву посетил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян и встретился с Сергеем Лавровым. При этом предварительно глава российского МИД переговорил по телефону с азербайджанским коллегой.

В этот же день, немного позднее, состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Согласно пресс-релизу, в первую очередь армянского премьера волновал вопрос скорейшего возвращения военнопленных из Азербайджана.

Путин и Пашинян обсудили реализацию договоренностей по Карабаху



Политики обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества https://t.co/JL6p3bhJgN pic.twitter.com/a6l61T5sBm — @kpru (@kpru) February 17, 2021

На следующий день российский лидер переговорил с Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсудив работу российско-турецкого мониторингового центра.

В свою очередь, в Анкаре турецкий лидер принял премьер-министра Азербайджана Али Асадова. Встреча предваряла заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией. На этом мероприятии были подписаны несколько соглашений на общую сумму свыше 100 миллионов долларов.

Еще одни крупные переговоры по региональной тематике сорвала Грузия, где вместе с премьер-министром ушло в отставку и правительство страны. В связи с этим ставший и. о. министра иностранных дел Давид Залкалиани сразу же отменил поездку в Баку, где планировались трехсторонние переговоры с участием глав МИД Азербайджана и Турции.

Трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции отложена - https://t.co/IPUPwt29ZO pic.twitter.com/l0R6s84NEg — KarabakhTimes (@KarabakhTimes) February 18, 2021

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