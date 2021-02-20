Швеция навязывает Финляндии свои истребители, пугая «вторжением российских войск»

Стокгольм, 20 февраля. Финляндия является потенциальной точкой для вторжения российской армии. Об этом заявил замкомандующего ВВС Швеции генерал Андерс Перссон.

По словам военачальника, Хельсинки должны закупить шведские истребители Gripen, чтобы в случае войны с Россией более уязвимая финская авиация могла переместиться на базы в Швеции. Перссон утверждает, что совершить такой маневр проще, обладая самолетами четвертого поколения шведской компании Saab.

«Мы будем как одна авиация с двумя командирами», — заявил генерал.

Финляндия в настоящее время планирует приобрести истребители на сумму 12 млрд долларов. Среди потенциальных партнеров — американская компания Lockheed Martin и европейское предприятие Airbus.

В свою очередь политолог Евгений Сатановский рассказал, как России удается блокировать западную агрессию. Эксперт отметил, что российская внешняя политика основана на невмешательстве во внутренние дела других государств и нерушимости существующих границ.

Ранее спикер МИД РФ Мария Захарова назвала учения ВМС США в Черном море угрозой миру и стабильности. По ее словам, Вашингтону «не терпится найти врага» в Черноморском регионе, передает RT.