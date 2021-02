Стрельба в Триполи и встречи нового премьера — что произошло в Ливии 19 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 19 февраля 2021 года.

В Триполи в районе шоссе Тарик аль-Матар неизвестные открыли огонь из зенитки ЗУ-23.

Автомобиль с флагом «Сирийской свободной армии» заметили в Триполи. Автор поста в Twitter указал, что сирийские наемники разъезжают по городу на гражданских автомобилях.

Вооруженная банда похитила ливийского певца Мани Иглесиаса и увезла в неизвестном направлении после концерта, который артист дал на площади Мучеников в Триполи по случаю 10-й годовщины революции, объявили в Управлении безопасности города.

Алжир открывает пограничный переход Ад-Дабдаб с Ливией, который расположен западнее города Гадамес. Это один из трех погранпереходов в окрестностях населенного пункта.

Премьер-министр Ливии Абд аль-Хамид Дабиба подтвердил, что еще не завершил формирование своего правительства. Глава ПНЕ в настоящее время ведет консультации с депутатами Палаты представителей по формированию органа власти, который он представит на утверждение в течение нескольких дней.

Тем временем в Facebook опубликовали список имен кандидатов из Восточного региона, выдвинутых на пост заместителя главы ПНЕ. Ими стали Идрис Хафиза, Сакр Буджвари, Али Катрани, Джабриль Бадри, Саид Рашван.

Дабиба в этот день также посетил Тобрук, где встретился с председателем Палаты представителей Агилой Салехом.

Премьер-министр также встретился с представителем Программы развития ООН (ПРООН) в Ливии Жарардо Ното. Стороны обсудили поддержку ПРООН в Ливии основных приоритетов новой исполнительной власти на пути к выборам, намеченных на 24 декабря, в рамках усилий ООН по миростроительству в Ливии.

After successful LPDF election process in Geneva I have met elected PM Abdel Hamid Dbeibah to discuss @UNDPLibya support to new Executive Authority main priorities on the road to elections on 24/12/2021 as part of UN peacebuilding and governance efforts in #Libya pic.twitter.com/GgCVZVP4S7