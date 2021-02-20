Стрельба в Триполи и встречи нового премьера — что произошло в Ливии 19 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 19 февраля 2021 года.
События в Ливии
В Триполи в районе шоссе Тарик аль-Матар неизвестные открыли огонь из зенитки ЗУ-23.
اصوات الـ23 تسمع بطريق المطار ارهصات وفرح بالمباركة— تك يحرق كل شي (@tkyroogklshytk) February 18, 2021
Автомобиль с флагом «Сирийской свободной армии» заметили в Триполи. Автор поста в Twitter указал, что сирийские наемники разъезжают по городу на гражданских автомобилях.
#GNA / #Turkey mercenaries driving around in civilian cars in #Tripoli #Libya pic.twitter.com/2TG0MKmkrY— M(LNA) (@MLNA2021) February 19, 2021
Вооруженная банда похитила ливийского певца Мани Иглесиаса и увезла в неизвестном направлении после концерта, который артист дал на площади Мучеников в Триполи по случаю 10-й годовщины революции, объявили в Управлении безопасности города.
Libyan Singer Kidnapped in Tripoli#Libya #LibyaReviewhttps://t.co/1UFBRVZteM— Libya Review (@LibyaReview) February 19, 2021
Алжир открывает пограничный переход Ад-Дабдаб с Ливией, который расположен западнее города Гадамес. Это один из трех погранпереходов в окрестностях населенного пункта.
الجزائر تعيد فتح معبر الدبداب مع #ليبيا للتبادل التجاري. #المرصد https://t.co/ZB96xdgJ4V— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 19, 2021
Политика
Правительство национального единства
Премьер-министр Ливии Абд аль-Хамид Дабиба подтвердил, что еще не завершил формирование своего правительства. Глава ПНЕ в настоящее время ведет консультации с депутатами Палаты представителей по формированию органа власти, который он представит на утверждение в течение нескольких дней.
Тем временем в Facebook опубликовали список имен кандидатов из Восточного региона, выдвинутых на пост заместителя главы ПНЕ. Ими стали Идрис Хафиза, Сакр Буджвари, Али Катрани, Джабриль Бадри, Саид Рашван.
Дабиба в этот день также посетил Тобрук, где встретился с председателем Палаты представителей Агилой Салехом.
#عاجل | رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد #الدبيبة يجتمع مع رئيس مجلس نواب #طبرق #عقيلة_صالح pic.twitter.com/RmyvlVu8lu— قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) February 19, 2021
Премьер-министр также встретился с представителем Программы развития ООН (ПРООН) в Ливии Жарардо Ното. Стороны обсудили поддержку ПРООН в Ливии основных приоритетов новой исполнительной власти на пути к выборам, намеченных на 24 декабря, в рамках усилий ООН по миростроительству в Ливии.
After successful LPDF election process in Geneva I have met elected PM Abdel Hamid Dbeibah to discuss @UNDPLibya support to new Executive Authority main priorities on the road to elections on 24/12/2021 as part of UN peacebuilding and governance efforts in #Libya pic.twitter.com/GgCVZVP4S7— Gerardo NOTO (@gnoto62) February 19, 2021
Глава Президентского совета Мухаммад Юнис аль-Манфи отправится в Каир в течение ближайших нескольких дней с целью укрепления отношений между двумя странами. Предстоящий визит призван подтвердить принципы добрососедства и конструктивного сотрудничества государств.
Libyan interim PM meets #Egypt's Sisi in Cairo https://t.co/g5HoekrLbR— The Libya Observer (@Lyobserver) February 19, 2021
В ходе встречи с общественными лидерами в Триполи Манфи сказал, что важнейшие задачи, возложенные на новый Президентский совет и ПНЕ, — это объединение военного ведомства путем поддержки Совместного военного комитета (СВК) и прекращение раскола в стране. Он отметил, что эти задачи не просты, но и не являются невыполнимыми.
Kubis to Menfi: UNSMIL to ensure HoR endorsement of new government https://t.co/eKYW0WmbJC— The Libya Observer (@Lyobserver) February 19, 2021
Правительство национального согласия (Триполи)
Глава ПНС Файез Саррадж снова находится в Риме, где он был замечен прогуливающимся по центру города со своей семьей в сопровождении охраны. Автомобиль, принадлежащий итальянской полиции, обеспечивает безопасность Сарраджа в одной из известных гостиниц Рима, где он обычно останавливается во время своего пребывания в Италии.
بعد أن تناقلت وسائل إعلام نبأ مغادرته ليبيا..فايز السرّاج يلقي كلمة تلفزيونيةhttps://t.co/lJuGaSMHxg pic.twitter.com/iB2F1zWT4Z— EL BILAD - البلاد (@El_Bilade) February 16, 2021
Палата представителей (Тобрук)
Депутат парламента Абу Бакр Байра встретился с главой ПНЕ Дабибой. В ходе беседы политики обсудили ряд важных вопросов, стоящих перед временным органом власти.
Глава Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) Ян Кубиш прибыл в Бенгази, чтобы встретиться с главнокомандующим Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром.
Al-Sayeh, Kubis review December elections' preparations https://t.co/C8gZfDnr9K— The Libya Observer (@Lyobserver) February 19, 2021
Экономика
Глава Центрального банка Ливии (Триполи) Садык Кабир заявил, что ведомство будет работать с ПНЕ в качестве экономического советника, и сообщил, что ЦБ будет сотрудничать с международной аудиторской компанией Deloitte, чтобы завершить аудит счетов в Триполи и Аль-Байде после объединения совета директоров. По его словам, ЦБ продолжит сотрудничество со Всемирным банком, МВФ, Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и международными организациями для поддержания стабильности и защиты позиций Ливии в мировой экономике.