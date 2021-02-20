Стрельба в Триполи и встречи нового премьера — что произошло в Ливии 19 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 19 февраля 2021 года.

События в Ливии

В Триполи в районе шоссе Тарик аль-Матар неизвестные открыли огонь из зенитки ЗУ-23.

اصوات الـ23 تسمع بطريق المطار ارهصات وفرح بالمباركة — تك يحرق كل شي (@tkyroogklshytk) February 18, 2021

Автомобиль с флагом «Сирийской свободной армии» заметили в Триполи. Автор поста в Twitter указал, что сирийские наемники разъезжают по городу на гражданских автомобилях.

Вооруженная банда похитила ливийского певца Мани Иглесиаса и увезла в неизвестном направлении после концерта, который артист дал на площади Мучеников в Триполи по случаю 10-й годовщины революции, объявили в Управлении безопасности города.

Алжир открывает пограничный переход Ад-Дабдаб с Ливией, который расположен западнее города Гадамес. Это один из трех погранпереходов в окрестностях населенного пункта.

Политика

Правительство национального единства

Премьер-министр Ливии Абд аль-Хамид Дабиба подтвердил, что еще не завершил формирование своего правительства. Глава ПНЕ в настоящее время ведет консультации с депутатами Палаты представителей по формированию органа власти, который он представит на утверждение в течение нескольких дней.

Тем временем в Facebook опубликовали список имен кандидатов из Восточного региона, выдвинутых на пост заместителя главы ПНЕ. Ими стали Идрис Хафиза, Сакр Буджвари, Али Катрани, Джабриль Бадри, Саид Рашван.

Дабиба в этот день также посетил Тобрук, где встретился с председателем Палаты представителей Агилой Салехом.

Премьер-министр также встретился с представителем Программы развития ООН (ПРООН) в Ливии Жарардо Ното. Стороны обсудили поддержку ПРООН в Ливии основных приоритетов новой исполнительной власти на пути к выборам, намеченных на 24 декабря, в рамках усилий ООН по миростроительству в Ливии.

After successful LPDF election process in Geneva I have met elected PM Abdel Hamid Dbeibah to discuss @UNDPLibya support to new Executive Authority main priorities on the road to elections on 24/12/2021 as part of UN peacebuilding and governance efforts in #Libya pic.twitter.com/GgCVZVP4S7 — Gerardo NOTO (@gnoto62) February 19, 2021

Глава Президентского совета Мухаммад Юнис аль-Манфи отправится в Каир в течение ближайших нескольких дней с целью укрепления отношений между двумя странами. Предстоящий визит призван подтвердить принципы добрососедства и конструктивного сотрудничества государств.

Libyan interim PM meets #Egypt's Sisi in Cairo https://t.co/g5HoekrLbR — The Libya Observer (@Lyobserver) February 19, 2021

В ходе встречи с общественными лидерами в Триполи Манфи сказал, что важнейшие задачи, возложенные на новый Президентский совет и ПНЕ, — это объединение военного ведомства путем поддержки Совместного военного комитета (СВК) и прекращение раскола в стране. Он отметил, что эти задачи не просты, но и не являются невыполнимыми.

Kubis to Menfi: UNSMIL to ensure HoR endorsement of new government https://t.co/eKYW0WmbJC — The Libya Observer (@Lyobserver) February 19, 2021

Правительство национального согласия (Триполи)

Глава ПНС Файез Саррадж снова находится в Риме, где он был замечен прогуливающимся по центру города со своей семьей в сопровождении охраны. Автомобиль, принадлежащий итальянской полиции, обеспечивает безопасность Сарраджа в одной из известных гостиниц Рима, где он обычно останавливается во время своего пребывания в Италии.

بعد أن تناقلت وسائل إعلام نبأ مغادرته ليبيا..فايز السرّاج يلقي كلمة تلفزيونيةhttps://t.co/lJuGaSMHxg pic.twitter.com/iB2F1zWT4Z — EL BILAD - البلاد (@El_Bilade) February 16, 2021

Палата представителей (Тобрук)

Депутат парламента Абу Бакр Байра встретился с главой ПНЕ Дабибой. В ходе беседы политики обсудили ряд важных вопросов, стоящих перед временным органом власти.

Глава Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) Ян Кубиш прибыл в Бенгази, чтобы встретиться с главнокомандующим Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром.

Al-Sayeh, Kubis review December elections' preparations https://t.co/C8gZfDnr9K — The Libya Observer (@Lyobserver) February 19, 2021

Экономика

Глава Центрального банка Ливии (Триполи) Садык Кабир заявил, что ведомство будет работать с ПНЕ в качестве экономического советника, и сообщил, что ЦБ будет сотрудничать с международной аудиторской компанией Deloitte, чтобы завершить аудит счетов в Триполи и Аль-Байде после объединения совета директоров. По его словам, ЦБ продолжит сотрудничество со Всемирным банком, МВФ, Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и международными организациями для поддержания стабильности и защиты позиций Ливии в мировой экономике.