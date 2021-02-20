Гроб с телом Мягкова утонул в цветах во время церемонии прощания

Москва, 20 февраля. Гроб с телом народного артиста РСФСР Андрея Мягкова утонул в цветах и венках во время церемонии прощания в МХТ имени Чехова.

Выразить соболезнования по поводу смерти звезды фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» с помощью цветов решили поклонники, знакомые и другие актеры. Венки на церемонию прощания прислали многие театры, а также Министерство культуры РФ.

На траурном мероприятии выступили товарищи и коллеги Андрея Мягкова. Одним из первых речь произнес друг артиста, актер Игорь Золотовицкий.

«Какой-то проклятый год. Мы раз в месяц кого-нибудь хороним», — сказал опечаленный актер.

Золотовицкий назвал Мягкова одним из самых замечательных педагогов Школы-студии МХАТ. Ушедший из жизни артист, конечно, давно не играл, но его товарищи всегда знали, что Мягков где-то есть, отметил актер.

Андрея Мягкова не стало 18 февраля 2021 года. По предварительной версии, к смерти 82-летнего артиста привела острая сердечная недостаточность. ФАН ведет прямую трансляцию с церемонии прощания с покойным актером.