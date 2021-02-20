Депутат Госдумы Сергей Вострецов поздравил сотрудников БТРЗ с Днем защитника Отечества. ФАН-ТВ

Для работников 61 бронетанкового ремонтного завода выступил народный артист России, скрипач-виртуоз Сергей Стадлер. Торжество посетил депутат ГД России Сергей Вострецов.

Концерт классической музыки среди танков. Такой подарок подготовили работникам 61 бронетанкового ремонтного завода. С наступающим праздником коллектив поздравил депутат Государственной думы РФ Сергей Вострецов. Он наградил тружеников грамотами и подарил подарки.

«Артисты соскучились по людям и люди по артистам, поэтому мы решили пойти в народ. Как во время войны артисты выступали на передовой. Сейчас, конечно, не война, но все эти ковидные меры так измотали народ, люди так устали», — сказал Вострецов.

Праздник при поддержке СОЦПРОФ продолжился концертом народного артиста России, скрипача-виртуоза Сергея Стадлера. В таком необычном месте он выступил впервые.