Политик Косачев назвал «внесудебной расправой» санкции Украины против Медведчука

Москва, 20 февраля. Дипломат Константин Косачев назвал санкции Украины против лидера партии ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены внесудебной расправой над политическими оппонентами.

По мнению главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константина Косачева, вопрос о введении санкций Советом национальной безопасности и обороны Украины должны рассмотреть в высших европейских инстанциях.

«Эта одиозная ситуация должна стать предметом рассмотрения в ПА ОБСЕ и ПАСЕ, а также в комитете по защите прав парламентариев МПС, ведь речь идет в том числе о депутатах Верховной рады», — отметил Косачев.

Дипломат назвал введение санкций против лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены беспрецедентным и неправовым явлением. Косачев добавил, что у попавших под санкции есть все основания обратиться в суд.

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