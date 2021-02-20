СК ищет мать мертвого младенца из мусорного бака в Луге

Санкт-Петербург, 20 февраля. СУ СК РФ по Ленобласти ведет проверку по факту обнаружения тела ребенка в мусорном баке в Луге. Сейчас правоохранители завершили осмотр места происшествия, сообщил источник ФАН.

Следователи опрашивают очевидцев, которые могли бы указать на детали происшествия, однако пока свидетелей найти не удалось.

Медики уже констатировали смерть малыша. Мать, оставившая в помойке мертвого младенца, пока не установлена. Предполагается, что ребенка в мусорке мог оставить любой человек. Возможно, это были не местные жители Луги.

Ранее ФАН сообщал о жестоком убийстве младенца в Ставрополе. Его мать нанесла новорожденному малышу около 40 ударов ножницами. После она собиралась похоронить тело в пакете, но ей стало плохо. После госпитализации женщина созналась в содеянном.