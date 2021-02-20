Телефонный террорист в Люберцах угрожал взорвать школы новым типом бомб

Московская область, 20 февраля. Более 23 тысяч человек были накануне эвакуированы в подмосковных Люберцах из-за угрозы террористического акта в учебных заведениях. Как стало известно ФАН, преступник «заминировал» в городе 24 школы, 3 лицея и 9 гимназий.

19 февраля в утреннее время в дежурную часть города Люберцы поступило телефонное сообщение, что 24 школы, 3 лицея и 9 гимназий заминированы. В нем особо отмечалось, что бомбы реагируют на сигналы мобильных телефонов и чем больше сигналов, тем быстрее произойдет взрыв.

После экстренного совещания руководство учебных заведений приняло решение об эвакуации учеников и педагогов. Всего было выведено на улицу 20 947 учеников, а также 2226 педагогов и представителей обслуживающего персонала.

«Взрывчатые вещества искали практически до вечера. Операция закончилась около 19:00. Кинологи со специально обученными собаками обследовали все возможные места нахождения взрывных веществ, но ничего не обнаружили. В мероприятии участвовали 130 сотрудников органов внутренних дел, было задействовано 26 служебных машин», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

Стоить отметить, что это не первый факт телефонного терроризма в Люберцах. «Минируют» социально важные объекты города уже около недели. Пока полицейские не могут вычислить преступников.