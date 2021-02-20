Армия ЦАР нейтрализовала два отряда боевиков на западе страны

Банги, 20 февраля. Вооруженные силы ЦАР (FACA) уничтожили две группы боевиков на федеральной трассе RN3, сообщил советник президента республики по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров.

Войска наладили регулярное патрулирование дороги, соединяющей столицу страны с соседним Камеруном. Подготовленные российскими инструкторами бойцы FACA принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность на пути следования караванов с товарами первой необходимости для жителей центральной части ЦАР.

Накануне центральноафриканские военнослужащие провели антизасадные мероприятия и нейтрализовали два отряда малочисленных бандгрупп. Боевики планировали заблокировать движение на трассе, чтобы прервать поставки продуктов питания в Банги.

Les FACA a mené aujourd'hui des mesures de sécurité sur la route reliant le Cameroun et Bangui, au cours desquelles deux groupes de militants ont été éliminés. Les criminels doivent cesser de terroriser la population! — Valery Zakharov (@VlrZakharov) February 19, 2021

«FACA сегодня приняла необходимые меры, чтобы обезопасить дорогу между Камеруном и Банги. Войска уничтожили две группы боевиков», — написал советник в личном Twitter-аккаунте.

Соединяющая ЦАР с западным соседом транспортная артерия недавно перешла под контроль правительственных сил. Военнослужащие освободили стратегически важную автомагистраль от боевиков, благодаря чему в республику поступает продовольствие, а в обратную сторону отправляются экспортные товары. Все это положительно сказывается на экономике страны.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что российские инструкторы обеспечивают безопасность на торговом пути и сопровождают колонны с продовольствием на всем маршруте следования.