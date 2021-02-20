Рогозин назвал сроки запуска первого российского радиолокационного спутника

Москва, 20 февраля. Запуск первого в России радиолокационного спутника для наблюдения Земли запланирован на 2021 год. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Гендиректор предприятия не уточнил название нового космического аппарата. Однако известно, что в текущем году состоятся пуски радиолокационных спутников «Обзор-Р» с космодрома Плесецк и «Кондор-ФКА» с Восточного.

Также Рогозин назвал сроки наземных испытаний пилотируемого корабля «Орел». Они стартуют в феврале 2021 года. Первый полет без экипажа состоится в 2023 году, запуск корабля с экипажем запланирован на 2025 год.