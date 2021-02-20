Санкт-Петербург, 20 февраля. СК разбирается в обстоятельствах гибели ребенка в мусорном баке в Ленобласти. Тело новорожденного было обнаружено в контейнере, который находится на Киевской улице в Луге.

По факту обнаружения мертвого младенца в мусорном баке намерены возбудить уголовное дело. Пока в СК Ленобласти ведется проверка, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах. Происшествие могут квалифицировать по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Ранее сообщалось, что труп малыша был завернут в тряпку и лежал в мусорном баке. О находке сообщил мужчина, проживающий рядом. Тело младенца направили в морг для установления точной причины смерти.