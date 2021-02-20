Дарья Повереннова показала, как «зажгла» на свадьбе с миллионером

Москва, 20 февраля. Актриса Дарья Повереннова, которая совсем недавно вышла замуж за миллионера Андрея Шаронова, показала, как они с новоиспеченным супругом зажигали на свадьбе.

Радостное событие муж и жена отпраздновали в одном из московских ресторанов. На своей странице в Instagram Повереннова выложила несколько фотографий со свадебной вечеринки. Судя по снимкам, жених и невеста, а также их гости по-настоящему «зажгли» на празднике.

«Пятница. Вечер. Потанцуем?» — написала актриса под фото со свадьбы.

К решению узаконить отношения Повереннова и Шаронов шли почти восемь лет. Для свадьбы невеста выбрала очень необычный наряд — актриса надела белоснежный брючный костюм и остроносые туфли на высоких каблуках. На празднике Повереннова танцевала вместе с дочерью Полиной.

Свадьба с Шароновым стала второй в жизни Поверенновой. Артистка уже была замужем за своим коллегой Александром Жигалкиным, от которого и родила дочь. Через десять лет совместной жизни Повереннова ушла от первого мужа и закрутила роман с актером Валерием Николаевым.

Шаронов тоже был женат, но его брак завершился трагедией. Супруга миллионера, телеведущая Ольга Шаронова скончалась после инсульта в 2012 году.