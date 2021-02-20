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СК завел еще одно дело после публикации фото Гитлера на сайте «Бессмертный полк»

СК завел еще одно дело после публикации фото Гитлера на сайте «Бессмертный полк»

Тамбов, 20 февраля. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, разместившего фотографию Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертный полк», сообщили в ведомстве.

Так, 29-летнего жителя Тамбова привлекли по статье о реабилитации нацизма. Если суд признает его виновным, мужчине грозит до трех лет лишения свободы. За аналогичное преступление ранее наказали жителя города Кемерово. Суд назначил ему крупный штраф по делу о публикации фотографии Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертный полк».

Пандемия коронавируса не позволила провести в 2020 году полномасштабную акцию «Бессмертный полк», которая ежегодно проходит в российских городах, сообщало издание Deita. В качестве временного аналога задействовали сайт, на котором россияне могут публиковать снимки своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне.

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