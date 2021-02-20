СК завел еще одно дело после публикации фото Гитлера на сайте «Бессмертный полк»

Тамбов, 20 февраля. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, разместившего фотографию Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертный полк», сообщили в ведомстве.

Так, 29-летнего жителя Тамбова привлекли по статье о реабилитации нацизма. Если суд признает его виновным, мужчине грозит до трех лет лишения свободы. За аналогичное преступление ранее наказали жителя города Кемерово. Суд назначил ему крупный штраф по делу о публикации фотографии Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертный полк».

Пандемия коронавируса не позволила провести в 2020 году полномасштабную акцию «Бессмертный полк», которая ежегодно проходит в российских городах, сообщало издание Deita. В качестве временного аналога задействовали сайт, на котором россияне могут публиковать снимки своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне.