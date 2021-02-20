ФАН выяснил, почему уже построенным школам на «отгонных» землях Дагестана не дают лицензии

На так называемых землях «отгонного» животноводства в Дагестане за последние годы было построено несколько школ, которые не удается ввести в эксплуатацию. Эти земли имеют особый статус, запрещающий возводить на них подобные строения. При этом 75 тысяч человек в 200 населенных пунктах, очевидно, нуждаются в объектах социального характера. ФАН разбирался, как местные власти намерены решать проблему, и что уже сделано на сегодняшний день.

Население требует человеческих условий

В Дагестане исторически сложилась особая форма ведения животноводства, при которой осенью мелкий и крупный рогатый скот перегоняется или перевозится на транспорте из горной местности на равнинные пастбища – те самые «отгонные» земли. Там животные проводят зиму и весной после окота возвращаются на альпийские луга в горы.

Как сообщили ФАН в Минсельхозпроде республики, со временем на землях «отгонного» животноводства стали стихийно складываться целые населенные пункты. Люди живут в них семьями и, естественно, нуждаются в детских садах, школах, больницах и инженерной инфраструктуре.

«Вследствие проживания на данных территориях в третьем, четвертом поколении животноводов на землях «отгонного» животноводства образовалось около 200 населенных пунктов, где проживают более 75 тысяч человек. Главы муниципальных районов обращаются в вышестоящие органы власти республики с ходатайствами о строительстве объектов социально-инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах, расположенных на землях «отгонного» животноводства. Население, проживающее на этих территориях, безусловно, в них нуждается», – заверили в аграрном ведомстве.

Там уточнили, что соответствующие объекты возводились в Дагестане с 2013 года в рамках федеральных госпрограмм по устойчивому и комплексному развитию сельских территорий и затрагивали все территории, относящиеся к сельским. При этом на «отгонных» землях было построено 30 объектов, в том числе 13 фельдшерско-акушерских пунктов, девять газопроводов, пять образовательных организаций, две спортивные площадки и один водопровод. Однако не все они введены в эксплуатацию.

«В настоящее время из построенных объектов на землях «отгонного» животноводства не эксплуатируется один фельдшерско-акушерский пункт, три общеобразовательных организации и один объект газификации», – отметили в региональном Минсельхозе.

Закон запрещает

В ведомстве объяснили, что проблема ввода школ заключается в том, что земли, на которых они находятся, относятся к категории земель сельхозназначения. Согласно законодательству, на них разрешено строить только газопроводы и другие линейные объекты, но не образовательные организации.

«Проблема связана с тем, что земли «отгонного» животноводства являются землями сельскохозяйственного назначения, использование которых регулируется Земельным Кодексом России», – подчеркнули в министерстве.

Эту информацию ФАН подтвердили в республиканском Минимуществе. Там добавили, что «отгонные» земли имеют особый статус.

«В соответствии с целевым назначением земли «отгонного» животноводства относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения. Они являются собственностью Республики Дагестан, имеют особый статус и не подлежат приватизации. На этих землях разрешено только строительство жилья для организаций, осуществляющих деятельность в сфере «отгонного» животноводства, производственных построек», – отметили в ведомстве.

В то же время в Минсельхозе объяснили, что законодательство позволяет переводить земли из одной категории в другую. Однако соответствующий перевод так и не был осуществлен, что до сих пор делает невозможным строительство социальных объектов на «отгонных» землях.

«Таким образом, препятствием для строительства объектов социальной инфраструктуры является то, что не осуществлен перевод земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, что приводит к невозможности разработки проектно-сметной документации, прохождения экспертизы, получения разрешения на строительство и последующей регистрации права собственности на построенный объект», – рассказали в аграрном ведомстве.

В Минимуществе республики заявили, что на «отгонных» землях было возведено пять школ. По трем из них уже зарегистрировано право собственности Республики Дагестан путем изменения статуса земельных участков, еще по двум ведется соответствующая работа.

«По трем образовательным организациям зарегистрировано право собственности Республики Дагестан на здания школ в селе Ибрагим-Отар Тляратинского района и в селе Хашта Хунзахского района на территории Бабаюртовского района. Здания в последующем закреплены за правообладателями на праве оперативного управления. Минимуществом региона проводится работа по формированию земельных участков под зданиями школ в селе Согратль Гунибского района и в селе Новая Урада Шамильского района на территории Кумторкалинского района», – отметили в министерстве.

Выход есть

В республиканском Минсельхозпроде добавили, что для системного решения проблемы в настоящее время разрабатываются варианты правового регулирования землепользования в зонах «отгонного» животноводства.

В ведомстве также напомнили, что в конце января удалось ввести в эксплуатацию школу, построенную еще в 2017 году в селе Бюру-кутан в Бабаюртовской зоне «отгонного» животноводства. Она рассчитана на 100 ученических мест и обладает всей необходимой современной материально-технической базой – это не только компьютерные классы, но также VR-шлемы и квадрокоптеры. Тогда педагоги и ученики общеобразовательной организации в беседе с журналистами заявляли, что очень рады новой школе.

«В ней есть абсолютно все, при желании учащийся здесь может получить огромные знания», – говорила, в частности, учитель русского языка и литературы Залина Сагидова.

Вице-премьер дагестанского правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов, курирующий агропромышленный комплекс, отмечал, что вопрос с вводом в эксплуатацию данной школы удалось решить довольно оперативно после вмешательства врио главы республики Сергея Меликова.

«Сложившаяся ситуация на этих объектах нами была доложена руководителю региона. По его поручению правительством создана комиссия, которая занимается этими вопросами. Одним из ее решений стало то, что данное образовательное учреждение получило лицензию. За короткий срок получилось скоординировать усилия всех наших органов исполнительной власти и ввести в строй эту школу», – заявил тогда Абдулмуслимов.

Ранее ФАН сообщал, что в 2020 году Дагестан экспортировал в различные страны сельхозпродукцию на общую сумму 27,8 миллиона долларов. Основной статьей экспорта стали баранина и рис.