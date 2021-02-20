Sohu рассказало, как ВКС РФ прогнали самолеты ВВС Франции в небе над Крымом

Москва, 20 февраля. Отношения Москвы и Вашингтона с каждым днем все хуже. Политические разногласия сторон уже заходят за военные рамки. Вооруженные силы РФ стараются не поддаваться на провокации НАТО, которые блок регулярно устраивает возле российских границ. Черноморский регион особенно нравится Альянсу, и понятно почему — в первую очередь повышенный интерес направлен на Крым, пишет «ПолитПазл».

Несколько дней назад, как пишет китайское издание Sohu, задираться стали и европейцы. Так, несколько самолетов ВВС Франции приблизились на максимальное расстояние с Крымским полуостровом. Таким образом ЕС планирует получить данные о работе системы российских ПВО. Но план не сработал и поднятый в небо российский Су-27 прогнал непрошенных гостей.

Китайские журналисты удивились тому, что в акваторию Черного моря были отправлены именно истребители Mirage. Данная модель устарела и западные специалисты давно называют их «авиационным хламом», говорится в публикации Sohu. Использовать такие машины в реальном бою бессмысленно. Такие мишени очень просты, и ВКС РФ и российские системы ПРО-ПВО запросто могли бы заполучить эти цели. А наличие у России современных ракетных комплексов и вовсе не оставляет Западу шансов на прорыв в Крым.

Китайское СМИ также подробно описало реакцию пилотов Су-27, вылетевших на перехват Mirage. Россияне не совершали никаких резких движений и не стали совершать резких маневров, просто показавшись на горизонте. Французы же лихорадочно скрылись, поняв, что дело пахнет жареным.

Ранее ФАН писал о подобной ситуации, когда пилоты российских истребителей не растерялись и ответили ловким маневром, сделавшим воздушную дозаправку провокаторов попросту невозможной.