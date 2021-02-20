Безработный житель Подольска пожалел денег на парковку и лишился новенького «Лексуса»

Московская область, 20 февраля. У безработного жителя Подольска неизвестные украли дорогую иномарку. Как стало известно ФАН, мужчина пожалел денег на платную парковку и оставил автомобиль неподалеку от своего дома.

В дежурную часть города Подольска 19 февраля с заявлением обратился местный 60-летний житель. В нем он указал, что утром не обнаружил своего автомобиля марки Lexus RX 350, который оставил возле дома на Октябрьской площади. Ущерб он оценил в 4 млн 500 тыс. рублей.

Сыщики по горячим следам не смогли раскрыть преступление. На месте происшествия они изъяли след обуви, следы протектора шин, 2 комплекта ключей и документы от похищенной иномарки.

По данному факту стражи порядка возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Кража».

«Есть такая поговорка: «Жадность фраера сгубила». Так вот, она полностью подходит к хозяину украденного авто. Он пожалел денег на платную парковку и оставил на ночь дорогостоящую иномарку на улице возле дома», — рассказал ФАН источник в полиции.

Если похитители будут установлены и их вина будет доказана в суде, то им грозит до 10 лет лишения свободы.