Военный эксперт назвал «паранойей» заявление Швеции о «вторжении» России в Финляндию

Шведская сторона, угрожая Финляндии «нападением» России, намерена продать ей большой контракт на истребители четвертого поколения Gripen. Таким мнением с ФАН поделился известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Заместитель командующего ВВС Швеции Андерс Перссон заявил, что Финляндия выступает потенциальной точкой для «вторжения» российских войск. В связи с этим, считает он, Хельсинки следует закупить истребители четвертого поколения Gripen шведской компании Saab, поскольку в случае «войны» с Москвой более уязвимые финские ВВС могли бы отступить на базы соседней Швеции. Совершить такой маневр легче, обладая самолетами Gripen.

«Речь идет о развитии возможностей техники, систем и тактики. Например, боевых командиров и обслуживающий персонал можно обучать вместе. Мы будем как одна авиация с двумя командирами», — заверил Перссон.

Заметим, что Финляндия планирует приобретение истребителей на общую сумму 12 млрд долл. В соответствующем тендере участвуют американские и европейские компании: Eurofighter (Airbus), Rafale (Dassault), F/A-18E/F Super Hornet (Boeing), F-35 Lightning II (Lockheed Martin) и Gripen E/F (Saab).

Эксперт Василий Дандыкин в интервью Федеральному агентству новостей назвал «паранойей» заявление заместителя командующего ВВС Швеции Андерса Перссона о возможном «вторжении» России в Финляндию, поскольку у Москвы хорошие отношения с Хельсинки.

«Это абсолютная политическая паранойя со стороны Швеции. А все из-за того, что власти Стокгольма активнее хотят добиться членства страны в Североатлантическом альянсе и распрощаться с нейтральным статусом. Отмечу, что именно нейтральный статус помог Швеции расцвести. Что касается Финляндии, то у Хельсинки были хорошие отношения с СССР, что позволило стране стать одним из самых благоприятных государств мира для жизни. Но сегодня и в Финляндии идут разговоры о том, что страна должна спрятаться «под крылом» НАТО», — сказал собеседник ФАН.

Также военный эксперт рассказал, зачем Стокгольм делает подобные заявления. По его мнению, шведская сторона, угрожая Финляндии «вторжением» Россией, намерена продать Хельсинки большой контракт на истребители четвертого поколения Gripen.

«Замечу, что Швеция обладает мощным военно-промышленным комплексом, способным производить танки, самолеты, артиллерийские орудия и так далее. В этой связи Стокгольм с воодушевлением смотрит на Хельсинки, поскольку Финляндия обладает хорошим «финансовым жирком». Поэтому Швеция захотела под выдуманное «вторжение» со стороны России воспользоваться моментом и продать Финляндии свои истребители. Нельзя исключать, что финны могут «клюнуть» на эту сделку. России выгодно, чтобы Швеция и Финляндия соблюдали нейтралитет. Поскольку если произойдет их слияние с НАТО, для нас это будет не очень хорошо. Но Россия ко всему готова. Мы усиливаем свое влияние в Артике и Северный флот. Я надеюсь, что здравый смысл возьмет вверх над Швецией и Финляндией», — резюмировал Василий Дандыкин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто выступил за сохранение диалога с Россией. По его словам, хорошие дипломатические отношения благоприятно скажутся на отношениях двух стран.