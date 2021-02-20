Москва увеличила объем международных грузовых авиаперевозок из-за COVID в 2,7 раза

Москва, 20 февраля. Согласно данным Росавиации, количество грузовых международных нерегулярных перевозок из-за пандемии в январе этого года составило 276,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если в 2020-м чартерные рейсы через Московский авиационный узел перевезли всего 1900,86 тонны, то в этом году объем составил 5259,74 тонны. Почтовые авиаперевозки выросли еще больше — они составили 285,3% в сравнении с прошлым. ФАН узнал, за счет каких именно перевозок это произошло и как связано с пандемией.

Согласно данным Росавиации, основной грузовой перевозчик России — группа компаний «Волга-Днепр». Именно они в основном увеличили количество перевозимых тонн.

«Наша компания активно участвует в борьбе международного здравоохранения с COVID-19, — рассказал источник в авиакомпании. — Кроме средств защиты, перевозим много крупногабаритных грузов в разные страны, оборудования для образования инфраструктуры здравоохранения и так далее».

Высока вероятность, что в дальнейшем нерегулярные международные авиационные грузоперевозки вырастут в разы за счет доставки в том числе вакцины «Спутник V». На увеличение почтовых перевозок также повлиял и тот факт, что люди в этом году перешли на онлайн-покупки. По словам источника в Минтрансе, в прошлом году подарки предпочитали больше делать в магазинах, соблюдая определенный «рождественский ритуал». В этом году в связи с введенными ограничениями все перешли в интернет-магазины. Вернутся ли покупатели к прежнему формату после ухода пандемии, пока эксперты не спешат прогнозировать.

К сожалению, пассажиропоток пока не вернулся на прежний уровень. Больше всех пострадало Шереметьево — аэропорт сделал лишь 39,7% в сравнении с январем 2020 года. Внуково — 66,2%, Домодедово — 69,4%. Что тоже легко объяснимо — из Домодедово чаще всего летают в направлении Урала, Сибири и Дальнего Востока, то есть по тем направлениям, которые люди предпочитают выполнять авиатранспортом, а не железнодорожным. Шереметьево же выполняет больше всего международных пассажирских перевозок, которые в январе 2021 года составили всего 16,2% от прошлогоднего показателя.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Росавиация возобновила работы по реконструкции региональных аэропортов России и строительству новых. В ближайшем будущем планируется также увеличить количество рейсов по социально значимым направлениям.