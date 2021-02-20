Риторика США в отношении «Северного потока — 2» глохнет

Риторика американских властей в адрес крупнейшего энергетического проекта десятилетия в Европе «Северный поток — 2» начинает глохнуть. Об этом в комментарии ФАН рассказал топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Санкции против «Фортуны»

Государственный департамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку — 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника — компанию «КВТ-Рус». При этом против них уже действуют другие американские ограничительные меры, которые были введены еще администрацией предыдущего президента Дональда Трампа. Об этом рассказал представитель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол (от штата Техас).

«Сегодня в требуемом Конгрессом докладе по организациям, которые участвуют в подпадающей под санкции деятельности, связанной с враждебным российским [проектом] трубопровода «Северный поток — 2», администрация Байдена объявила только о внесении двух пунктов в список [для возможного введения санкций]», — заявил Маккол.

Риторика глохнет

Как отметил Андрей Лобода, с февраля риторика американских властей в адрес «Северного потока — 2» начинает попросту глохнуть. Злостные и острые информационные атаки Вашингтона, разрывавшиеся в крупнейших мировых СМИ, трансформируются в якобы точечное взаимодействие американских ведущих политиков и их помощников с европейскими участниками бизнеса.

«Эта тенденция будет продолжаться и дальше. Вместо не срабатывающих и невиданных доселе экстерриториальных санкций наши американские партнеры, вероятно, будут говорить о точечных рестрикциях, то есть о точечных ограничениях. Дальше портить отношения с бизнесом ЕС у Америки уже нет желания. Предыдущий хозяин Белого дома уже наломал много дров, перепутав принципы жесткой конкурентной борьбы в бизнесе с политическими отношениями с важными европейскими партнерами», — пояснил Андрей Лобода.

По его словам, очень много шума будет вокруг подрядчиков проекта со 100-процентным российским капиталом. Интересно будет увидеть, сколько еще информационных бурь накроет маленькое российское суденышко «Фортуна». Бессилие Вашингтона что-то поменять и на кого-то повлиять за пределами США не только в рамках проекта «Северный поток — 2» будет еще заметнее. И снова России, как в декабре 1941 года, помогли сильные морозы.

«Вся Европа окутана холодами, серьезные энергетические и гуманитарные проблемы, к сожалению, сегодня на юге США. И где же этот волшебный сжиженный американский газ, почему его нет сейчас в Европе и мерзнущем штате Техас? Ответ прост: только трубопроводные поставки газа являются самыми быстрыми, надежными и экологически безопасными. Все умеют считать деньги, и в ЕС это прекрасно понимают: никто из мировых участников энергетического рынка не сможет предложить выгоднее условия, чем Россия. Российский газ процентов на 20-25 дешевле любого другого предложения. С высокой вероятностью «Северный поток — 2» будет достроен к началу второго полугодия. Негативного влияния на проект никто не сможет оказать», — заключил Андрей Лобода.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019-го действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на следующий год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Напомним, Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».