Минфин предлагает распространить программу «Семейной ипотеки» на коттеджи

Москва, 20 февраля. Кредиты по ставке не больше 6% могут стать доступны не только на новостройки, но и на строительство частных домов и на одновременную с этим покупку земельного участка.

С таким предложением выступило Министерство финансов РФ. Стать участниками программы могут семьи, в которых за 2018-2022 годы появился второй или третий ребенок.

Возводить такой дом должны по договору подряда компания или индивидуальный предприниматель. Так как до окончания строительства сам коттедж не может стать предметом залога по кредиту, устанавливаются иные методы обеспечения. В частности, это может быть передача в залог другой недвижимости или поручительство.

Минимальный первоначальный взнос составляет 15%. Он будет рассчитываться исходя из стоимости дома с участком или участка и стоимости договора подряда. Согласно таким правилам, будет выдано порядка 20,8 тысячи кредитов на 79 млрд рублей, за счет которых будут построены дома площадью 2,8 млн кв. м, предполагают в Минфине.

Программа льготной ипотеки в России может быть продлена после 2024 года. С таким заявлением выступил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.