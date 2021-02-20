Рогозин рассказал о сроках наземных испытаний пилотируемого корабля «Орел»

Москва, 20 февраля. Наземные испытания пилотируемого корабля «Орел» стартуют в феврале 2021 года. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По словам главы предприятия, «Орел» является новейшим пилотируемым кораблем стратегического назначения и способен доставлять к Луне до четырех космонавтов.

Космический корабль может войти в состав комплекса для полетов к другим планетам или астероидам. Первый полет без экипажа состоится в 2023 году, запуск корабля с экипажем запланирован на 2025 год.