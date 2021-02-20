Мукомольные предприятия в России получили субсидии на 2,88 млрд рублей

Москва, 20 февраля. Российские мукомольные компании подписали соглашение на получение субсидий в размере 2,88 млрд рублей, хлебопекарные предприятия заключили аналогичный договор на 1,78 млрд рублей.

Об этом говорится в сообщении Минсельхоза России. В конце минувшего года власти выделили 4,7 млрд рублей на частичное возмещение затрат производителей муки, хлеба и хлебобулочных изделий. Из предоставленной суммы 2,9 млрд рублей было потрачено на закупку продовольственной пшеницы и 1,8 млрд рублей на выплату компенсаций предприятиям хлебопекарной промышленности.

Денежные средства полностью перечислены в регионы, а их доведение до конечных получателей начнется в марте, уточнили в ведомстве. При этом, по данным Минсельхоза, из-за отсутствия необходимой нормативной базы в субъектах не были подписаны соглашения по поддержке мукомольных предприятий с Тверской областью (13,7 млн ​​рублей), хлебопекарных с Ненецким (694 тысяч рублей) и ХМАО (16,7 млн ​​рублей). Уточняется, что высвободившиеся деньги будут возвращены в резервный фонд России.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что пандемия коронавируса сделала прошлый год одним из самых тяжелых для многих секторов экономики, включая сельское хозяйство. Однако российские аграрии добились хороших результатов. Пищевая промышленность успешно справилась с растущим спросом на продукты длительного хранения и не допустила их дефицита в розничной торговле.