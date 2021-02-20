Уровень Балтийского моря в древности изменялся минимум два раза

Калининград, 20 февраля. Российские ученые исследовали изменения уровня Балтийского моря в позднеледниковом периоде и голоцене.

Как оказалось, любые изменения природной среды могут провоцировать катастрофические колебания его уровня. К таким выводам пришли специалисты из Института географии РАН совместно с коллегами из МГУ им. М.В. Ломоносова, РГПУ им. А.И. Герцена и западного отделения ИО РАН.

«Параметры Балтийского моря таковы, что если его гипотетически осушить, то, при сохранении современного стока, оно снова наполнится за 100 лет», — рассказала палеогеограф Наталия Зарецкая.

Ученые провели литостратиграфическое описание и выбрали образцы для оптического и радиоуглеродного датирования. Во время работы использовалась съемка с дрона. В результате исследователи изучили семь разрезов, в которых сохранились следы как минимум двух повышений уровня Балтийского моря в древности.

Калининградцы предостерегают друг друга от опасностей, подстерегающих на хрупком льду. Берег Балтики оказался запорошен снегом и выглядит привлекательно для желающих прогуляться, однако ходить по льду опасно.