Молодой мужчина погиб при катании на привязанной к авто «ватрушке» под Красноярском

Красноярск, 20 февраля. Катания на «ватрушке» закончились гибелью молодого человека в Ачинске. Тюбинг привязали к легковой Lada, но в какой-то момент «плюшку» вынесло на встречную полосу.

В этот момент по встречке ехала Toyota Ractis. Молодой человек на «ватрушке» угодил прямо под нее, сообщили в региональном УГИБДД. Парень получил смертельные травмы и умер до прибытия скорой помощи, ему было 26 лет.

На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции. Они установили, что оба водителя были трезвые. Мужчина, управлявший Lada, получил административный протокол за нарушение правил перевозки пассажиров.

Ранее Deita.ru сообщала о гибели женщины при катании на тюбинге в Нижегородской области. Она сильно ударилась головой и через несколько дней скончалась в больнице, врачи не смогли спасти ее.