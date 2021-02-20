Зрители призвали уволить Гордона и Барановскую с Первого канала

Москва, 20 февраля. Зрители передачи «Мужское/Женское» жестко раскритиковали ведущих шоу Александра Гордона и Юлию Барановскую и призвали уволить их с Первого канала.

Программу, в которой рассказывают о проблемах обычных семей, обсудили на одной из страниц с новостями шоу-бизнеса в Instagram. В соцсети появился пост, в котором говорилось, что Гордона и Барановскую назвали лучшей парой ведущих года. Это сообщение вызвало негодование зрителей Первого канала, считающих, что передача «Мужское/Женское» лишь пытается делать рейтинги на скандалах и не несет ничего полезного.

«Ни новых знаний, ни позитива, ни надежд на лучшее будущее она не несет. В принципе, как и большинство передач. А ведущие — такое чувство, что они моются после общения с этими гостями», — приводит один из комментариев «Слово и дело».

Осудили зрители и поведение Гордона и Барановской. По мнению некоторых комментаторов, телеведущие относятся крайне некорректно к гостям студии и демонстрируют невоспитанность.

«Наглости, конечно, у них не занимать»; «Убрать!!! Уволить!!!»; «Я бы сказала, что они отвратительно ведут, а программа — вообще мусор»; «Оба ведущие некорректны. А, скорее, они просто не воспитаны сами. Считают, что, имея большие деньги, могут позволять себе такое отношение к приглашенным», — возмутились комментаторы.

Примечательно, что еще в прошлом году появились неподтвержденные сообщения о романе ведущих шоу «Мужское/Женское». Барановская подогрела эти слухи, показав на видео нежный поцелуй с Гордоном.