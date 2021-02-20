Аналитики выяснили, почему россияне отказываются от отпуска между праздниками

Москва, 20 февраля. Российские путешественники объяснили, почему они предпочитают отказываться от дополнительного отпуска в период между официальными выходными и государственными праздниками.

Как выяснили аналитики сервиса OneTwoTrip, одна из веских причин — это высокие цены на билеты и гостиницы в такие периоды. Так ответили 23% опрошенных.

А 17% туристов признались, что просто не имеют финансовой возможности отдыхать дольше. Чуть меньше, а именно 16% россиян отметили, что предпочитают копить отпускные дни. Среди респондентов оказались и те, кто недоволен большим числом отдыхающих на курортах в праздники (11%).

9% опрошенных обычно проводят время дома или на даче, а 7% признались, что им не с кем ездить в путешествия. 17% российских туристов обозначили другие причины.

Стало известно, что правительство окажет поддержку туроператорам по выездному туризму в 2021 году. Так, ежегодные отчисления операторов выездного туризма в фонд «Турпомощи» в этом году предложили снизить до 1 рубля.