Рогозин предоставил Путину данные по точности ГЛОНАСС

Москва, 20 февраля. Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным о точности российской спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС.

Этот показатель составил 2,6 метра, пояснил гендиректор. ГЛОНАСС обеспечивает 100% охвата поверхности Земли, отметил Рогозин.

Ранее директор компании «ГЛОНАСС Крым» Олег Северненко раскрыл возможности спутниковой системы. При помощи нее можно будет отслеживать ход строительных работ, объемы добычи полезных ископаемых и катаклизмы, пояснил представитель предприятия.