Рогозин: почти 30 пусков космических ракет запланированы в России в 2021 году

Москва, 20 февраля. Россия запланировала 29 пусков ракет космического назначения в 2021 году. Об этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин доложил главе государства Владимиру Путину.

Также гендиректор предприятия отметил, что в минувшем году были осуществлены 17 запусков космических ракет и семь пусков боевых ракетных комплексов.

Ранее Рогозин сообщил о планах запустить спутник «Арктика-М». Космический аппарат отправится на околоземную орбиту 28 февраля с космодрома Байконур. В качестве ракеты-носителя выступит «Союз-2» с разгонным блоком «Фрегат».