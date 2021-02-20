Посетителей торгового центра в Ульяновске эвакуировали из-за пожара в пекарне

Ульяновск, 20 февраля. Персонал и посетителей торгового центра на улице Рябикова экстренно эвакуировали из-за пожара, вспыхнувшего в булочной.

Сотрудники «Зооветцентра», расположенного в ТЦ, написали в социальных сетях, что не успели вынести из сильно задымленного помещения собак и кошек, проходящих лечение. Однако позднее ветеринары заявили, что сотрудники МЧС эвакуировали животных, все живы.

Курятник с птицами спасли пожарные в поселке Николаевка Еврейской автономной области, сообщало издание Deita со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону. До прибытия спасателей владелец сарая пытался самостоятельно ликвидировать возгорание.