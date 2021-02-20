В Москве начался суд по рассмотрению апелляции Навального

Москва, 20 февраля. Началось заседание, на котором будет рассматриваться апелляционная жалоба блогера Алексея Навального. Дело рассматривается в Бабушкинском суде.

Защитники Навального обжалуют решение ФСИН поставить его на учет как человека, склонного к побегу после получения соответствующего документального подтверждения. Об этом сообщила адвокат блогера Ольга Михайлова.

Юристы Навального обжаловала решение Симоновского суда, который приговорил Навального к замене условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом срока проведенного под домашним арестом, основатель ФБК (признан иноагентом в РФ) отправится в колонию общего режима на два года и восемь месяцев.

Кроме апелляционной жалобы в Бабушкинском суде продолжится рассмотрение уголовного дела о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны.