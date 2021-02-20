Проценко рассказал о способе диагностики коронавируса по кашлю

Москва, 20 февраля. Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал о методике, позволяющей определять коронавирус по кашлю.

Врач считает, что носители коронавирусной инфекции имеют кашель с характерным оттенком. Это может помочь медикам быстро выявлять болезнь.

«Когда в апреле я общался с кем-то из журналистов, и был вопрос, заболевают ли ваши коллеги, я сказал да, причем то, что они заболевают, я слышу по его разговору по телефону, потому что кашель имеет такой характерный оттенок», — рассказал Проценко в эфире телеканала «Россия-1».

По словам медика, способ диагностики по кашлю в настоящий момент рассматривается учеными. Они будут выделять диагностический алгоритм. Больница №40 в Коммунарке принимает участие в этом исследовании. Кроме того, разработкой алгоритма занимается «Сбер». Известно, что в ходе исследования сопоставляется характер кашля и результаты компьютерной томографии, после чего устанавливается связь.

Пресс-служба «Сбера» сообщала о работе компании над алгоритмом определения коронавируса по кашлю еще 12 января. Разработчики предполагают, что он позволит определять инфекцию по звуку всего за минуту.