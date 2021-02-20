Рубль укрепился к доллару на открытии торгов

Москва, 20 февраля. Доллар снизился к рублю на открытии торгов Московской биржи. Евро при этом показывает рост в начале очередной торговой сессии.

Стоимость американской валюты упала на 0,01% и составляет 74,12 рубля. Евро вырос на 0,18%, до 89,98 рубля.

Индекс Мосбиржи теряет 0,33% и находится на отметке в 3446,16 пункта. Индекс РТС упал до 1465,68 (-0,45%).

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин рассказал, когда может произойти падение курса доллара. По его словам, на мировых рынках сейчас наблюдается период нестабильности в связи с опасениями инвесторов по поводу роста инфляции.

Перед этим главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский назвал основные факторы, которые будут влиять на курс российского рубля в 2021 году. Он также спрогнозировал среднегодовые курсы доллара и евро.