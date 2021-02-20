Синоптик рассказал, когда ждать потепления в европейской части России

Москва, 20 февраля. Жителей центра европейской части России потепление ожидает в конце февраля. О таком прогнозе сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Специалисты наблюдают тенденцию к повышению температурного фона в этой части страны. К концу февраля температура начнет достигать показателей климатической нормы. Поэтому потепление можно ожидать уже к 26 февраля. При этом погода обещает быть умеренно мягкой.

В этот период уличные термометры будут показывать значения в пределах −2...−5 градусов в дневное время, добавил Вильфанд. Такие погодные условия уже будут больше соответствовать норме. Однако наступление весны это не означает, резюмировал метеоролог в беседе с ТАСС.

Вильфанд также объяснил, когда жителям Крыма стоит ожидать окончания снежного коллапса. Сейчас на полуострове фиксируется непогода, сопровождаемая сильным ветром и мощными снегопадами.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее рассказал, какая погода прогнозируется в России в марте. Так, начало весеннего периода на территории страны окажется по-настоящему зимним, так что март подтвердит статус зимнего месяца.