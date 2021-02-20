Водитель «Газели» заживо сгорел в ДТП с фурой под Екатеринбургом

Екатеринбург, 20 февраля. Под Екатеринбургом сгорела «Газель» с водителем внутри. Мужчину не удалось спасти.

ДТП произошло на 22-м километре Московского тракта. «Газель» влетела в фуру с продуктами, которая была припаркована на обочине. От удара первая машина загорелась, водителя спасти не смогли — он сгорел заживо в кабине.

По его данным, удар оказался очень сильным, поэтому машину протащило несколько метров по дороге после удара. Кроме того, из фуры высыпался перевозимый груз. Очевидцы происшествия пытались потушить огонь самостоятельно до приезда экстренных служб. Однако этого сделать не удалось. На место выезжали пожарные, спасатели и представители сервисной службы Свердловскавтодора.

Сейчас устанавливаются обстоятельства аварии. Известно, что на «Газели» были чувашские номера, автомобиль двигался в сторону Екатеринбурга. Уточняется, что погибшим является 21-летний житель города Чебоксары.

Отечественная «Волга» ранее протаранила автобусную остановку на севере Москвы. Водитель погиб. Авария случилась на Хорошевском шоссе.