«Второй эшелон» ретейла понес значительный ущерб из-за пандемии COVID-19

Москва, 20 февраля. Сектор среднего торгового бизнеса в условиях пандемии коронавируса пострадал сильнее прочих отраслей. Аналитики отмечают растущую активность предпринимателей в цифровом сегменте.

Пандемия коронавирусной инфекции внесла кардинальные изменения в отечественную систему торговли. В условиях самоизоляции многие компании не могли продолжать работу на прежних условиях. Больше всего пострадала торговля из «второго эшелона» — это средние предприятия, предоставляющие услуги в физических магазинах. Исследование рынка произведено экономистами Центра развития ВШЭ, сообщает «Коммерсантъ».

Главным трендом текущего года может стать консолидация средних активов в руках крупных компаний. В отличие от предприятий МСП, большие сети имели больше возможностей для сохранения своей деятельности. Также экспертами рынка наблюдается активная работа бизнеса на онлайн-площадках.

Минпромторг России ранее призвал обеспечить дополнительную поддержку небольшим торговым точкам. В первую очередь, это должно коснуться предприятий, которые действуют на сезонных ярмарках и рынках.