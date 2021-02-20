Депутат Рады заявил, что действия Зеленского могут ввергнуть Украину «в хаос»

Действия президента Украины Владимира Зеленского могут ввергнуть страну «в хаос» и привести к абсолютно неожиданным последствиям. Об этом заявил народный депутат украинского парламента Нестор Шуфрич.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции в отношении депутата Верховной рады, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, а также его жены Оксаны Марченко. Отмечается, что ограничения ввели из-за расследования Службы безопасности Украины по делу о «финансировании терроризма». По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, ограничительные меры накладываются на все их имущество и активы.

«СНБО принял решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народа Украины. Также правоохранительным органам поставлена задача провести выяснение обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках», — сказал Данилов.

Кроме того, в начале февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о пятилетних санкциях против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и их владельца — депутата Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны на YouTube.

В эфире телеканала «НАШ» Нестор Шуфрич, народный депутат от «ОПЗЖ» прокомментировал закрытие телеканалов и введение санкций против Медведчука и Марченко. По его мнению, виновность человека должна быть доказана.

«Вы знаете, у всех граждан Украины есть несколько вопросов к действующей власти по данному делу. Почему ждали столько времени для введения санкций, если все так, как озвучивает СНБО? Почему сделали все не по закону? Я уверен, что Зеленский сам не знает, что подписал. Виновность человека необходимо доказывать в суде. В наших законах предусмотрена возможность ареста имущества до приговора суда, но виновность человека все же нужно доказать. А теперь, оказывается, этого делать не нужно», — заявил политик.

Также Нестор Шуфрич добавил, что действия Зеленского могут ввергнуть Украину «в хаос», поскольку рейтинги главы государства и его политической силы стремительно падают.

«Происходят беспредел и безответственность на фоне падения рейтингов власти. Действия Зеленского могут ввергнуть Украину в хаос и привести к абсолютно неожиданным последствиям. Печально, что тарифы из-за этого дешевле не станут, зарплаты никто не повысит, а вакцину быстрее не привезут», — резюмировал Нестор Шуфрич.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал Евросоюз и Соединенные Штаты придерживаться своей же логики и немедленно осудить атаку Киева на украинских оппозиционных политиков.