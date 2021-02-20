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Депутат Рады заявил, что действия Зеленского могут ввергнуть Украину «в хаос»

Депутат Рады заявил, что действия Зеленского могут ввергнуть Украину «в хаос»

Действия президента Украины Владимира Зеленского могут ввергнуть страну «в хаос» и привести к абсолютно неожиданным последствиям. Об этом заявил народный депутат украинского парламента Нестор Шуфрич.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции в отношении депутата Верховной рады, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, а также его жены Оксаны Марченко. Отмечается, что ограничения ввели из-за расследования Службы безопасности Украины по делу о «финансировании терроризма». По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, ограничительные меры накладываются на все их имущество и активы. 

«СНБО принял решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народа Украины. Также правоохранительным органам поставлена задача провести выяснение обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках», — сказал Данилов.

Кроме того, в начале февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о пятилетних санкциях против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и их владельца — депутата Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны на YouTube.

В эфире телеканала «НАШ» Нестор Шуфрич, народный депутат от «ОПЗЖ» прокомментировал закрытие телеканалов и введение санкций против Медведчука и Марченко. По его мнению, виновность человека должна быть доказана.

«Вы знаете, у всех граждан Украины есть несколько вопросов к действующей власти по данному делу. Почему ждали столько времени для введения санкций, если все так, как озвучивает СНБО? Почему сделали все не по закону? Я уверен, что Зеленский сам не знает, что подписал. Виновность человека необходимо доказывать в суде. В наших законах предусмотрена возможность ареста имущества до приговора суда, но виновность человека все же нужно доказать. А теперь, оказывается, этого делать не нужно», — заявил политик.

Депутат Рады заявил, что действия Зеленского могут ввергнуть Украину «в хаос»

Также Нестор Шуфрич добавил, что действия Зеленского могут ввергнуть Украину «в хаос», поскольку рейтинги главы государства и его политической силы стремительно падают.

«Происходят беспредел и безответственность на фоне падения рейтингов власти. Действия Зеленского могут ввергнуть Украину в хаос и привести к абсолютно неожиданным последствиям. Печально, что тарифы из-за этого дешевле не станут, зарплаты никто не повысит, а вакцину быстрее не привезут», — резюмировал Нестор Шуфрич.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал Евросоюз и Соединенные Штаты придерживаться своей же логики и немедленно осудить атаку Киева на украинских оппозиционных политиков.

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