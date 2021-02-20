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Антиукраинская позиция Байдена по «Северному потоку — 2» пугает Киев

Киев, 20 февраля. Ослабление санкций со стороны главы США Джо Байдена в отношении участников строительства газопровода «Северный поток — 2» будет свидетельствовать о его антиукраинской позиции.

Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале. По его словам, Белый дом собирается применить ограничительные меры в отношении компаний, которые связаны с Российской Федерацией. Уточняется, что немецкие фирмы, задействованные в строительстве газопровода, под санкции США не попадут. Депутат добавил, что это позволит «без шума и пыли завершить строительство «СП-2».

«По мнению представителей администрации Байдена, такой шаг позволит хозяину Белого дома сохранить лицо перед избирателями и одновременно наладить стратегическое сотрудничество с Германией. Конечно, при таких раскладах Украина в глубокой заднице! Как вам такая «проукраинскость» Байдена?» — подчеркнул Мосийчук.

Ранее сообщалось, что председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его супруга попали в санкционный список Совета нацбезопасности и обороны.

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