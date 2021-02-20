Антиукраинская позиция Байдена по «Северному потоку — 2» пугает Киев

Киев, 20 февраля. Ослабление санкций со стороны главы США Джо Байдена в отношении участников строительства газопровода «Северный поток — 2» будет свидетельствовать о его антиукраинской позиции.
«По мнению представителей администрации Байдена, такой шаг позволит хозяину Белого дома сохранить лицо перед избирателями и одновременно наладить стратегическое сотрудничество с Германией. Конечно, при таких раскладах Украина в глубокой заднице! Как вам такая «проукраинскость» Байдена?» — подчеркнул Мосийчук.
Ранее сообщалось, что председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его супруга попали в санкционный список Совета нацбезопасности и обороны.