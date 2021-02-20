Антиукраинская позиция Байдена по «Северному потоку — 2» пугает Киев

Киев, 20 февраля. Ослабление санкций со стороны главы США Джо Байдена в отношении участников строительства газопровода «Северный поток — 2» будет свидетельствовать о его антиукраинской позиции.

Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале. По его словам, Белый дом собирается применить ограничительные меры в отношении компаний, которые связаны с Российской Федерацией. Уточняется, что немецкие фирмы, задействованные в строительстве газопровода, под санкции США не попадут. Депутат добавил, что это позволит «без шума и пыли завершить строительство «СП-2».