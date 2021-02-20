Голикова назвала процент вакцинированных от коронавируса россиян старше 60 лет

Москва, 20 февраля. Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, сколько пожилых россиян уже вакцинировались от новой коронавирусной инфекции.

По ее словам, привились от COVID-19 уже 45% граждан старше 60 лет. Однако этот показатель еще недостаточно высокий, поэтому регионы просят наращивать эти позиции каждую неделю.

«На этой неделе два раза мы проводили совещания с субъектами РФ по всем нюансам по организации этой работы с указанием на недостатки, где это есть, с необходимостью поправить свои решения», — подчеркнула Голикова во время совещания об обращении вакцин для профилактики COVID-19.

Стало известно, что третья российская вакцина от коронавируса «КовиВак» получила регистрационное удостоверение. Разработкой препарата занимался Научный центр имени Чумакова.