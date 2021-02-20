Синдром Кавасаки обнаружили у переболевших коронавирусом детей

Иркутск, 20 февраля. Синдром Кавасаки — заболевание группы васкулитов, характеризующееся лихорадкой и поражением артерий. Врачи сообщили о случаях проявления болезни среди перенесших COVID-19 детей.

Иркутская газета «Областная» сообщила о 18 случаях развития заболевания, похожего на синдром Кавасаки. Пациенты — дети, переболевшие коронавирусной инфекцией в разной форме. Известно, что они заболели в конце ноября — начале декабря 2020 года. Пятеро пациентов сейчас долечиваются.

Исполняющий обязанности главврача по лечебной работе Иркутской государственной областной детской клинической больницы Вадим Альбот рассказал журналистам, что форма COVID-19 не влияет на вероятность развития синдрома Кавасаки.

«Корреляции между опасностью заболеть синдромом и тяжестью заболевания нет. Часты случаи, когда перенесенный в легкой форме COVID-19 спровоцировал Кавасаки-подобный синдром», — уточнил он.

Медики отмечают, что заболевание лишь похоже на синдром Кавасаки. Он свойственен для детей в возрасте от 2 до 5 лет, в то время как поступившие в учреждения пациенты — школьники. Заболевание не развивается в ходе основной инфекции COVID-19 и возникает через несколько недель после лечения. Врачи уточняют, что вероятность возникновения синдрома составляет лишь 1%.

Ранее австралийские ученые объяснили, почему дети реже заболевают тяжелыми формами коронавирусной инфекции. Исследователи считают, что их врожденная иммунная система быстро атакует болезнь, не позволяя ей перетечь в тяжелую форму.